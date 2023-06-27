В окупованому Криму знову підірвали залізницю

У вівторок, 27 червня в окупованому Криму знову відбулася «диверсія» на залізниці. Цього разу пошкоджено залізничну колію в Кіровському районі.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

«У Кіровському районі пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 години. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації», — написав він.

Зазначимо, що територією Кіровського району Криму проходить залізнична гілка Джанкой – Керч.

Це не перший випадок пошкодження залізниці в окупованому Криму впродовж останнього місяця. Так, двічі 11 та 21 червня, через пошкодження колій на кілька годин зупинявся рух поїздів у районі Феодосії. Неофіційні джерела тоді заявляли про «диверсію».

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