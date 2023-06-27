Підлітків у Бердянську застрелили російські снайпери: правозахисники розкрили деталі злочину

Двох підлітків з тимчасово окупованого Бердянська Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова вбили російські снайпери. Тиграну вистрелили в серце, а Микиті — в голову.

Про це повідомила координаторка організації «Медійна ініціатива за права людини» Ольга Решетилова в ефірі «Радіо Свобода» «Свобода Live».

За її словами, якщо припустити, що хлопці почали стріляти першими, то окупаційна поліція не намагалася знешкодити їх у інший спосіб, щоб зберегти життя, а натомість одразу вбила.

Перед цим окупанти пів року тиснули на підлітків, обшукували їх, слідчі приїжджали з кількома «джипами» силовиків, розповідає Решетилова. Тиграна Оганнісяна викрадали та утримували в місцевій поліції, катували.

Ольга Решетилова додала, що в останні тижні перед загибеллю хлопців тиск на них посилився, тому що так звані «слідчі» підготували підліткам обвинувачення у «диверсії» — вони нібито готували підрив електроопор на мелітопольській залізниці. Справу мали передати до суду.

За півгодини до повідомлень про стрілянину Тигран розмовляв з матірʼю. Вона сказала, що у їхній розмові не було чогось такого, що вказувало б на ризиковані плани.

«Окупаційна влада говорить про те, що нібито в цій перестрілці постраждали цивільні люди, випадкові перехожі. Проте ми такої інформації наразі підтвердити не можемо. Ми бачили всю цю переписку в місцевих чатах впродовж того, як відбувалася стрілянина. Це дуже нетривалий період. І жодної інформації про те, що хтось там постраждав з цивільних, не було», — додала Решетилова.

Вона переконана, що окупанти намагаються «повісити» на вбитих злочини, яких вони не скоїли. Водночас зауважує, що «навіть якби вони й пішли на такий відчайдушний крок, то з них «терористів» зробили, тому що їх катували, над ними знущалися і їм не залишили більше ніякого вибору».

Нагадаємо, у березні правозахисники опублікували список українських активістів, яких незаконно утримують окупанти.

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