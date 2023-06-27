Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023: вірші та картинки

27 червня у всьому світі відзначають День рибальства. Історія свята сягає корінням у 1985 рік, коли за рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в 1984 р. в Римі, офіційно з’явився міжнародний день рибальства.

Риболовля – одне з наймасовіших захоплень людства. Хто хоч раз побував на водоймі з вудкою, насолодився чистотою, ні з чим незрівнянною радістю спілкування з природою і зловив першу в своєму житті рибу, той цього не забуде ніколи.

Команда Amazing Ukraine підготувала гарні вітання до свята –Міжнародний день рибальства

Привітання, картинка з Міжнародним днем рибальства

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Вітаю з Днем Рибака! Бажаю, щоб ваші снасті завжди приносили щедрий улов успіху, щастя, міцного здоров’я і добрих звісток!

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Привітання з днем рибалки 2023 Привітання з днем рибалки 2023 Привітання з днем рибалки 2023 Привітання з днем рибалки 2023

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Зі святом вас, дорогі рибалки!

Бажаю щастя через край,

Здоров’я, миру, радості,

Нехай буде великим ваш улов від нині, і до старості!

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Привітання з днем рибалки 2023

Вітаю з Всесвітнім днем рибальства і від душі бажаю великого улову на законних правах, відмінного клювання і з берега і з човна, наживки на удачу та успіх. Нехай на гачок кожен день трапляється золота рибка, яка виконає всі побажання серця і душі.

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Вітаю я тебе

З днем святковим ,

З днем рибалки,

І бажаю я удачі,

І в праці самовіддачі.

Я хочу, щоб ти зловив

Рибу чудову,

Але не з хвостиком — просту,

А з любов’ю — золоту!

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Привітання у прозі – День рибальства

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Вітаю всіх професіоналів і любителів рибної ловлі з Днем рибалки! Бажаю, щоб ваші снасті ніколи не були порожніми і завжди приносили щедрий улов успіху, щастя, грошей, міцного здоров’я і добрих звісток!

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Рибаки!

Я хочу побажати вам гарної погоди,

І нехай мимо проходять злі незгоди.

Я хочу побажати вам побільше удачі,

А також здоров’я, веселощів і щастя на додачу!

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Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023

Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023 Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023 Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023 Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023 Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023

***

Ти любиш, махнувши на все сталою рукою,

Поїхати подалі від міста на повітря,

І тихо сидячи над усувною рікою,

Мовчати і мріяти про небо і зірки.

Тобі сидіти на березі з вудкою в руках,

Нічної природи вигляд так звичний,

І я тобі скажу сьогодні: з днем рибалки!

Я не буду кричати, щоб не злякати твою здобич.

***

Сьогодні День Рибальства, так що вітаємо всіх рибалок і бажаємо гарного клювання в будь-яку погоду, коли ви вийдете на риболовлю. Нехай кожна нова рибина буде більше попередньої. І нехай близькі розуміють вас і завжди підтримують.

***

Ми вітаєм з гарним днем,

привітання наші шлем:

нехай море та ріка

поважають рибака,

щоб на стіл побільше рибки,

щоб погода та удача

ніколи вас не підвела.

***

Як то кажуть, рибалка рибалку … Всіх любителів і професіоналів рибного лову вітаємо сьогодні з Днем рибалки. Рибалки – народ веселий, захоплений і терплячий. Бажаємо гарного клювання, величезного улову і чудової компанії на рибалці

***

Нехай в у свято небо буде ясним,

Нехай вам вік під ним не знать біди,

І наловить вам стільки риби рясно,

Скільки стаканів в морі є води!

***

Вітаю всіх рибалок із професійним святом! Бажаю ні луски і ні хвоста, а гарного клювання і щедрого улову у будь-яку пору року. І нехай ваш улов буде таким же великим, наскільки широкими є ваші обійми!

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З Днем Рибака кожного з любителів закинути вудку або мережу. Нехай не тільки у цей день, а і в будь-якій, літній або зимовий, вас чекає удача і хороший кльов. Бажаємо великої риби і добрих попутників, надійної наживки і, звичайно, нехай рибалка приносить чисту насолоду.

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Вітаю з Днем рибака і хочу побажати і з берега і з човна ловити велику рибку, і в справах, і в своїх інтересах мати неодмінний успіх, і в сонячну, і в похмуру погоду залишатися щасливою людиною.

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Картинки з Днем рибальства

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Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023

Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023 Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023

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Навіть якщо тягне спину важкий рюкзак,

Немає приємніше риболовлі нічого! Зі святом, рибак!

Навколо природа, пейзаж один одного краше,

Гачки, наживка, вудка – зброя наше!

Всіх, хто любить рибалити, наш чоловік,

Вітаю всіх аматорів, професіоналів і колег,

Нехай на улов у вас буде легка рука,

Бажаю шаленого клювання! З Всесвітнім днем рибальства!

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Привітання, картинка День рибака