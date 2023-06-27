Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023: вірші та картинки

27 червня у всьому світі відзначають День рибальства. Історія свята сягає корінням у 1985 рік, коли за рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в 1984 р. в Римі, офіційно з’явився міжнародний день рибальства.
Риболовля – одне з наймасовіших захоплень людства. Хто хоч раз побував на водоймі з вудкою, насолодився чистотою, ні з чим незрівнянною радістю спілкування з природою і зловив першу в своєму житті рибу, той цього не забуде ніколи.
Команда Amazing Ukraine підготувала гарні вітання до свята –Міжнародний день рибальства
Привітання, картинка з Міжнародним днем рибальства
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Вітаю з Днем Рибака! Бажаю, щоб ваші снасті завжди приносили щедрий улов успіху, щастя, міцного здоров’я і добрих звісток!
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Привітання з днем рибалки 2023Привітання з днем рибалки 2023Привітання з днем рибалки 2023Привітання з днем рибалки 2023
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Зі святом вас, дорогі рибалки!
Бажаю щастя через край,
Здоров’я, миру, радості,
Нехай буде великим ваш улов від нині, і до старості!
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Привітання з днем рибалки 2023
Вітаю з Всесвітнім днем рибальства і від душі бажаю великого улову на законних правах, відмінного клювання і з берега і з човна, наживки на удачу та успіх. Нехай на гачок кожен день трапляється золота рибка, яка виконає всі побажання серця і душі.
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Вітаю я тебе
З днем святковим ,
З днем рибалки,
І бажаю я удачі,
І в праці самовіддачі.
Я хочу, щоб ти зловив
Рибу чудову,
Але не з хвостиком — просту,
А з любов’ю — золоту!
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Привітання у прозі – День рибальства
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Вітаю всіх професіоналів і любителів рибної ловлі з Днем рибалки! Бажаю, щоб ваші снасті ніколи не були порожніми і завжди приносили щедрий улов успіху, щастя, грошей, міцного здоров’я і добрих звісток!
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Рибаки!
Я хочу побажати вам гарної погоди,
І нехай мимо проходять злі незгоди.
Я хочу побажати вам побільше удачі,
А також здоров’я, веселощів і щастя на додачу!
***
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Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023
Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023
***
Ти любиш, махнувши на все сталою рукою,
Поїхати подалі від міста на повітря,
І тихо сидячи над усувною рікою,
Мовчати і мріяти про небо і зірки.
Тобі сидіти на березі з вудкою в руках,
Нічної природи вигляд так звичний,
І я тобі скажу сьогодні: з днем рибалки!
Я не буду кричати, щоб не злякати твою здобич.
***
Сьогодні День Рибальства, так що вітаємо всіх рибалок і бажаємо гарного клювання в будь-яку погоду, коли ви вийдете на риболовлю. Нехай кожна нова рибина буде більше попередньої. І нехай близькі розуміють вас і завжди підтримують.
***
Ми вітаєм з гарним днем,
привітання наші шлем:
нехай море та ріка
поважають рибака,
щоб на стіл побільше рибки,
щоб погода та удача
ніколи вас не підвела.
***
Як то кажуть, рибалка рибалку … Всіх любителів і професіоналів рибного лову вітаємо сьогодні з Днем рибалки. Рибалки – народ веселий, захоплений і терплячий. Бажаємо гарного клювання, величезного улову і чудової компанії на рибалці
***
Нехай в у свято небо буде ясним,
Нехай вам вік під ним не знать біди,
І наловить вам стільки риби рясно,
Скільки стаканів в морі є води!
***
Вітаю всіх рибалок із професійним святом! Бажаю ні луски і ні хвоста, а гарного клювання і щедрого улову у будь-яку пору року. І нехай ваш улов буде таким же великим, наскільки широкими є ваші обійми!
***
З Днем Рибака кожного з любителів закинути вудку або мережу. Нехай не тільки у цей день, а і в будь-якій, літній або зимовий, вас чекає удача і хороший кльов. Бажаємо великої риби і добрих попутників, надійної наживки і, звичайно, нехай рибалка приносить чисту насолоду.
***
Вітаю з Днем рибака і хочу побажати і з берега і з човна ловити велику рибку, і в справах, і в своїх інтересах мати неодмінний успіх, і в сонячну, і в похмуру погоду залишатися щасливою людиною.
***
Картинки з Днем рибальства
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Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023
Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023Привітання з Міжнародним днем рибальства 2023
***
Навіть якщо тягне спину важкий рюкзак,
Немає приємніше риболовлі нічого! Зі святом, рибак!
Навколо природа, пейзаж один одного краше,
Гачки, наживка, вудка – зброя наше!
Всіх, хто любить рибалити, наш чоловік,
Вітаю всіх аматорів, професіоналів і колег,
Нехай на улов у вас буде легка рука,
Бажаю шаленого клювання! З Всесвітнім днем рибальства!
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Привітання, картинка День рибака
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