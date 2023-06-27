США не бачать ознак того, що РФ готова застосувати ядерну зброю

Влада США не спостерігає ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні, заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Радіо Свобода.

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«За винятком гучної риторики ми не побачили жодних ознак того, що Росія має якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України», – сказав Кірбі на брифінгу і додав, що США не фіксують нічого такого, що змусило б американську владу змінити позицію стратегічного стримування.

Сполучені Штати також не вважають «неминучою» загрозу підриву російськими військами Запорізької АЕС, попри заяви української сторони про те, що Москва підготувала план теракту на ЗАЕС.

За словами Кірбі, Вашингтон має можливість відстежувати радіоактивність поблизу станції. США «не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми дуже, дуже уважно стежимо» за ситуацією, додав Кірбі.

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки, Росія розглядає сценарій теракту з викидом радіації на Запорізькій АЕС. Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю британському виданню New Statesman стверджував, що російські війська замінували басейн-охолоджувач та чотири з шести енергоблоків найбільшої в Європі АЕС і готові підірвати станцію. За його словами, Росія може використати ядерну катастрофу, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.