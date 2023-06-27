Лукашенко заявив про приведення білоруської армії у повну бойову готовність

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився привести армію в повну бойову готовність.

Про це він заявив під час церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу у вівторок, 27 червня.

«Я віддав всі розпорядження щодо приведення армії на повну бойову готовність», — сказав Лукашенко.

Перед цим диктатор прокоментував спробу збройного заколоту в росії та сказав, що йому «було боляче спостерігати за подіями».

«Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що батьківщина одна», — сказав білоруський диктатор.

Перед початком виступу Лукашенка моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що приватний літак ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина приземлився на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, скористається «деескалацією» заколоту Пригожина для своїх цілей.

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