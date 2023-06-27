ФСБ росії закрила справу про зройний заколот Пригожина

Російська ФСБ заявила, що кримінальну справу про збройний заколот ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина все ж припинили. Це пояснили тим, що найманці «ПВК Вагнера» не продовжують чинити «дії, які безпосередньо спрямовані на скоєння злочину».

Про це пише «Интерфакс» з посиланням на ФСБ.

Водночас Міноборони росії повідомило, що триває підготовка до передачі важкої військової техніки «ПВК Вагнера» підрозділам Збройних сил рф. А путін запропонував найманцям Пригожина підписати контракт із Міноборони, повернутися додому чи вирушити до Білорусі.

Заколот Пригожина: що відомо

Увечері 23 червня засновник російської ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, через що «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова-на-Дону, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.

Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням з путіним поговорим із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і вертаються в польові табори.

26 червня ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин вперше прокоментував свій невдалий «похід на Москву».

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