На Одещині СБУ викрила схему розкрадання грошей на будівництві селищних лікарень

СБУ викрила високопосадовця Одеської ОВА, який разом з поплічниками вкрав майже 7,5 млн грн на будівництві селищних лікарень. Зловмисники зірвали зведення шести амбулаторій у віддалених селищах регіону.

До організації оборудки причетний чинний керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації. До незаконної діяльності він залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю — чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині.

У 2020 році за сприяння одеського чиновника саме це підприємство здобуло перемогу у тендері на будівництво медичних установ у південному регіоні.

«Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати 6 нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн. За матеріалами справи, учасники оборудки розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50 %», — повідомляють в СБУ.

Організатори схеми штучно завищували вартість і обсяг виконаних робіт, вносили у звітну документацію недостовірні відомості, а щоб провести фінансові махінації, залучили ще двох посадовців Одеської ОВА.

Керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім керівникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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