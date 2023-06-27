Болгарія схвалила пакет військової допомоги Україні

Попри опозицію з боку президента країни, уряд Болгарії схвалив новий пакет військової допомоги Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила прес-служба Ради міністрів на своєму сайті.

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Хоча зміст пакету залишається засекреченим, Софія заявила, що він буде “порівнянний за вартістю з попереднім пакетом, затвердженим тимчасовим урядом 22 грудня 2022 року”.

Ця заява була зроблена після того, як президент Румен Радев, який послідовно виступав проти надання широкомасштабної військової допомоги Україні, відклав спроби відновити допомогу, надану Україні в минулому, на невизначений термін. Радева звинувачують у прокремлівській позиції, а одного разу він назвав Крим “російським” під час президентських дебатів у 2021 році.

Після того, як 9 грудня 2022 року парламент схвалив надання Києву зброї, чинний тимчасовий уряд надав перший пакет військової допомоги, але, як повідомляється, Радев заблокував подальшу допомогу.

Однак на початку червня, після дворічного політичного глухого кута в країні, було сформовано новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Ніколаєм Дєнковим, який, як видається, робить активні кроки на підтримку України.

15 червня міністр оборони Тодор Тагарев заявив виданню Politico, що Софія хоче приєднатися до ініціативи ЄС щодо постачання Україні артилерійських снарядів на суму 2,2 мільярди доларів.

За повідомленнями ЗМІ, попередній уряд тодішнього прем’єр-міністра Кирила Петкова також надав Україні вкрай необхідну військову допомогу лише через кілька днів після вторгнення 24 лютого, але зробив це поза увагою громадськості та через треті сторони, щоб уникнути внутрішньополітичної реакції.

Згідно з опитуваннями громадської думки, значна частина населення Болгарії займає нейтральну позицію щодо війни в Україні, і лише 16,3% вважають, що країна повинна підтримати Україну.