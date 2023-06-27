Річниця удару по ТЦ у Кременчуці: росіяни знову обстріляли місто ракетами Х-22

27 червня, у річницю удару по торговому центру «Амстор» у Кременчуці, окупанти атакували місто ракетами.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Луніні.

Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Наслідки атаки уточнюють.

Попередньо, жертв серед населення немає. Влучань в об’єкті критичної інфраструктури не зафіксовано.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що армія рф вдарила по місту ракетою Х-22. Chas News ровзповідав, що відомо про це озброєння..

«Рік тому така ж ракета у Кременчуці влучила, куди сьогодні й полетіла. Власне рік потому знову б’ють цією ж ракетою і знову в напрямку Кременчука», — сказав Ігнат.

Нагадаємо, 27 червня 2022 року російські ракети у Кремечуці влучили у торговельний центр, де у той час були цивільні. Через обстріл сталася масштабна пожежа, унаслідок трагедії загинули 19 людей, десятки осіб зазнали поранень.

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