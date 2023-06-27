Майже 80% українців хочуть закриті кордони та візи з рф — опитування (інфографіка)

Більшість громадян вважають, що між Україною та рф мають бути закриті кордони, візи та митниця.

Про свідчать дані опитування КМІС, яке проводили з 26 травня по 5 червня.

Після початку повномасштабного вторгнення 79% українців хочуть мати закриті кордони, візи та митницю з росією. Лише 10% зараз вважають, що країни мають бути дружніми.

В той час як до Революції Гідності, у лютому 2013-го, громадян, які виступали за закриті кордони було всього 15%. 70% — хотіли, аби країни мали дружні стосунки, а 12% — вважали, що рф та Україна мають об’єднатися в одну державу.

Після окупації Криму та війно на сході цей показник дещо змінився: кількість людей, які б хотіли дужні стосунки між державами зменшилась до 48%, а за закриті кордони виступали 44% громадян.

Станом на зараз відсоток українців, які хочуть мати з росією закриті кордони, візи та митниці у кожному регіоні майже однаковий.

Також порівняли голоси людей у залежності від того, якою мовою вони спілкуються вдома. Так, ті, хто розмовляє переважно або лише російською мовою, 70% вважають, що з рф потрібно мати закриті кордони, візи та митниці.

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