У Києві встановлюють автоматизовані двері для укриттів: як вони працюють (фото, відео)

У Києві розпочали оснащувати споруди цивільного захисту системами автоматизованого відкриття.

Про це повідомили у КМВА.

Такі двері автоматично відчинятимуться:

одразу після сигналу повітряної тривоги

дистанційно диспетчером

фізичним «ключем», як від домомофона

через пін-код, який генерується в чат-боті Telegram «Бомбосховища Києва»

Щоб вийти із закритого укриття потрібно піднести руку до сенсорної кнопки.

Усі варіанти працюють незалежно один від одного. Система працюватиме навіть за відсутності електрики, бо живиться власним акумулятором.

«Диспетчер має змогу не лише відчиняти двері і тримати голосовий зв’язок з відвідувачами сховища, а ще й контролювати справність системи. І разі виникнення несправностей чи технічних проблем диспетчер може оперативно викликати технічну підтримку для відновлення роботи обладнання», — йдеться в повідомленні.

Загалом у Києві планують встановити такі двері у майже 3 тис. сховищ. Першими системами вже оснащують укриття у Дарницькому районі, розповів мер столиці Віталій Кличко та показав, як вони працюють.

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