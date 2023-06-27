Сенатори США закликали надати Україні батарею “Залізного купола”

Законодавці Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату Сполучених Штатів сприяти передачі додаткових засобів протиповітряної оборони США в Україну, зокрема системи “Залізний купол”.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише Суспільне посилаючись на інформацію від видання Голос Америки.

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“Хоча Сполучені Штати передали обладнання та боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і HAWK, ми можемо і повинні надати більше”, — йдеться у листі сенаторів від обох партій.

Вони послались на слова генерал-лейтенанта Деніел Карблера, що з двох американських батарей “Залізний купол”, одна закінчила підготовку і готова до розгортання. Друга зараз завершує впровадження нового обладнання.

Тоді ж під час слухань у Конгресі помічник міністра оборони з політики у космічній сфері Джон Плам сказав, що не знає, чи такі системи “пропонували Україні”.

“США надали Україні понад 1600 ракет Stinger батарею Patriot, дві національні удосконалені зенітно-ракетні системи NASAMS і 12 систем протиповітряної оборони Avenger”, — сказав він.

У листі також йдеться про те, що США не закликає Ізраїль передати свої власні системи Iron Dome, які мають вирішальне значення для їхньої власної безпеки, а “просто дозволити Сполученим Штатам передати власні батареї, щоб допомогти народу України”.

“Якщо неможливо передати ці активи Україні, ми просимо вас знайти інші способи допомоги, включаючи переміщення їх до іншого союзника Сполучених Штатів під контролем і наглядом наших власних сил, таким чином звільнивши інші засоби протиповітряної оборони Сполучених Штатів, щоб передати їх для посилення потреб протиповітряної оборони України та зберегти більшу кількість життів українців”, — йдеться у листі.