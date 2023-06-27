Українські прикордонники поки не фіксують будівництва таборів для «вагнерівців» у Білорусі

Держприкордонслужба не фіксує початок будівництва таборів для розміщення ПВК «Вагнер» та самих найманців у Білорусі.

Про це в коментарі «УП» розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, на це момент таких робіт ми не фіксуємо. Водночас виключати цього не можна. За ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка, в тому числі Державної прикордонної служби», — сказав Демченко.

Крім того, військові також не побачили появи угруповання «вагнерівців» чи переміщення військової техніки на територію Білорусі.

За даними ДПСУ, зараз у країні до 2 тис. російських військових проходять навчання на полігонах. Так, наразі рф не має достатньо сил, щоб здійснити повторне вторгнення з території Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про приведення білоруської армії у повну бойову готовність. А ЗМІ писали, що У Білорусі, у місті Осиповичі за 200 км від України нібито будують табір на 8 тис. бійців ПВК «Вагнер».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.