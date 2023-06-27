У Києво-Печерській Лаврі оцифрують 15 тисяч об’єктів

У заповіднику “Києво-Печерська Лавра” оцифрують близько 15 тисяч культурних об’єктів, з яких близько 2,5 тисячі – це документи.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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Заповідник стане стартовим майданчиком в Україні у пілотному проєкті з цифрового збереження компанії Digital Transitions. Вони безкоштовно передали потрібне обладнання.
Першочергово оцифрують частину площинного живопису, ікони лаврської іконописної майстерні, різьблені дерев’яні кліше, гравюри та велику кількість унікальних рукописних план-креслень, які є в одному примірнику і датуються 17-19 століттями.
У Мінкульті вважають, що цей проєкт для Лаври стане частиною процесу повернення до свого глибокого українського коріння.
“Україна завжди буде знаходитися під загрозою війни через сусіда-агресора. Тому ми повинні використовувати діджиталізацію як засіб збереження нашої спадщини, а також розширення можливості її доступності та популяризації у світі”, — каже заступниця міністра Анастасія Бондар.
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