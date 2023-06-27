Магнітні бурі у липні 2023: коли відбуватимуться, які дні будуть небезпечними

Дослідники розповіли, коли слід очікувати на магнітні бурі у липні 2023 року.

Відповідний прогноз опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Магнітні бурі: календар на липень 2023

Сонячна активність утримається на рівні від низького до помірного в період до 22 липня.

Активність геомагнітного поля очікують 26 червня-3 липня, 8-9 липня та 12-22 липня. Буря незначного рівня відбудеться 12 липня, а помірного — 13 липня.

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