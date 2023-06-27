Український мультфільм “Мавка. Лісова пісня” зібрав у прокаті майже ₴152 мільйони

Протягом 17 тижнів національного прокату анімаційна стрічка “Мавка. Лісова пісня” зібрала ₴151 955 072.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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“За результатами сімнадцятого тижня у національному прокаті, касові збори мультфільму MAVKA склали ₴151 955 072 грн. Кількість проданих квитків сягнула ₴1 212 608”, – йдеться у повідомленні.
У Держкіно нагадали, що прокат триває.
Анімаційний фільм створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution. Генеральним медіапартнером проєкту виступає канал “1+1”.
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