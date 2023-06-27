У «Дії» можна буде отримати кваліфікаційні документи для моряків: як долучитися до тестування

На порталі «Дія» незабаром з’явиться нова послуга, яка дозволить морякам отримувати кваліфікаційні документи. Її вже тестують.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до взаємодії моряків та Адміністрації судноплавства», — сказав посадовець.

Така послуга дозволить морякам подати заяву без відвідувань держорганів та зайвої бюрократії. Вони самостійно зможуть подавати документи через портал «Дія». Ці дані перевірятимуть співробітники Адміністрації судноплавства та вноситимуть до Державного реєстру документів моряків.

Так, на порталі можна буде подати заявку про отримання наступних документів:

Професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);

Сертифікатів компетентності;

Підтвердження до сертифікатів компетентності;

Свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку.

Протестувати послугу зможуть випускники морських ЗВО; моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію. Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.

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