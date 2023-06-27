Привітання з Днем Конституції України 2023: картинки та вірші

День Конституції України — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року.

Команда Amazing Ukraine підготувала гарні вітання до свята – День Конституції.

Картинка, вітання День Конституції України 2023

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Картинка, вітання День Конституції України

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Картинка, вітання День Конституції України

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!

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Привітання з Днем Конституції України 2023 Привітання з Днем Конституції України 2023 Привітання з Днем Конституції України 2023 Привітання з Днем Конституції України 2023 Привітання з Днем Конституції України 2023 Привітання з Днем Конституції України 2023 Привітання з Днем Конституції України 2023 Привітання з Днем Конституції України 2023

Вітання – День Конституції України 2023 Картинка, вітання День Конституції України

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Нехай демократичні засади, що було закріплено цим надзвичайно важливим документом стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця кожному громадянину нашої держави. Давайте сподіватися у краще майбутнє та разом створювати нову європейську державу. Зі святом Вас!

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Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли і нишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас, шановні, щиро!

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Привітання з Днем Конституції України 2023 Привітання з Днем Конституції України 2023 Привітання з Днем Конституції України 2023

Привітання з Днем Конституції України 2023

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Від щирого серця зичу міцного здоров’я, бадьорості духу та впевненості у безхмарному конституційному майбутньому нашої спільної держави. Будуймо разом демократичне громадянське суспільство. Слава Україні!

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Картинка, вітання День Конституції України 2023

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Сьогодні важливе свято для країни,

Ми Конституцію України оспівуємо,

Закони вивчаємо до глибини,

І права свої відмінно знаємо.

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного та щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

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Щиро вітаю Вас із визначним святом — Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу Вам міцного здоров’я, довгих років життя, миру та благополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!

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Картинки з Днем Конституції Картинка, вітання День Конституції України 2023

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У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

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Щиро вітаю Вас з визначним святом – Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.

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Картинка, вітання День Конституції України 2023

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Я – українець. Є у мене право

На рідну мову й на свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

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Вітаю з Днем Конституції України і від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю країною і пам’ятати про свої права, поважати закон і вірно розуміти трактування будь-якого правила. Нехай Конституція забезпечує повноцінне життя громадян і дає можливість кожному для самореалізації в цьому житті.

Картинка, вітання День Конституції України

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Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного і щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

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Вітаю з загальнодержавним святом – Днем Конституції України! Від щирого серця зичу міцного здоров’я, бадьорості духа та впевненості у безхмарне конституційне майбутнє нашої спільної держави. Будьмо разом у процесі побудови демократичного громадянського суспільства. Слава Україні!

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Картинка, привітання День Конституції

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Прекрасна наша рідна Україна,

Багато в ній полів, лісів і річок,

Кожен громадянин закони твердо знає,

І своєю країною пишається кожна людина.

Сьогодні день Конституції, прийміть вітання,

Нехай кожен день дарує вам прекрасні миті,

Нехай небо буде мирним над вами завжди,

Нехай буде багатою українська земля.

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Привітання у прозі – День Конституції Картинка, вітання День Конституції України

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З Днем Конституції України, роки і роки назад наша країна повстала з попелу і знову стала вільною. Відзначимо ж це свято сьогодні, Конституцію, що була написана українцями для українців. Нехай же полум’я гордості за нашу державу яскраво сяє в серці кожного, освячуючи нам шлях у світле майбутнє.

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День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно вже пора!

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Картинка, привітання День Конституції