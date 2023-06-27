«Укрзалізниця» призначає додатковий потяг за маршрутом Київ — Львів: розклад

Через високий попит «Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд № 191/192 за найпопулярнішим маршрутом Київ — Львів.

Про це повідомили у пресслужбі «УЗ».

Він курсуватиме у найбільш «пікові» дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня.

З Києва потяг відправлятиметься зранку о 07:05, до Львова прибуватиме о 14:49. У Зворотному напрямку зі Львова рейс вирушатиме о 14:37 і приїжджатиме до столиці о 22:27.

Вагони у поїзді будуть оснащені з кондиціонерами, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе. Квитки вже можна придбати у застосунку чи чат-боті «Укрзалізниці» або на касах вокзалів.

Цей потяг також стане зручною опцією для пересадки пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова.

Раніше в «Укрзалізниці» розповіли, що почали використовувати у роботі ChatGPT для аналізу відгуків пасажирів.

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