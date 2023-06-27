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Кличко та інші посадовці отримали догани за незадовільний стан укриттів у Києві

27.06.2023

27 червня Кабмін ухвалив рішення про догани та звільнення через незадовільний стан укриттів.

«77% бомбосховищ в Україні придатні до використання, але, на жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам. На виконання доручень РНБО сьогодні Уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення», — йдеться в повідомленні.

Так, догани оголосили:

  • голові КМДА Віталію Кличку;
  • начальнику КМВА Сергію Попку;
  • голові Голосіївської районної адміністрації Сергію Садовому;
  • голові Оболонської районної адміністрації Кирилу Фесику;
  • голові Печерської районної адміністрації Наталії Кондрашовій;
  • голові Солом’янської районної адміністрації Ірині Чечотці;
  • першому заступнику голови Дарницької районної адміністрації Миколі Калашнику (виконувач обов’язків голови району);
  • першому заступнику голови Шевченківської адміністрації Києва Олександру Поповцеву (виконувач обов’язків голови району).

Звільнили з посад:

  • голову Житомирської РДА Олександра Хомича;
  • голову Білоцерківської РДА Київської області Людмилу Мерзлюк;
  • голову  Конотопської РДА Сумської області Тетяну Сизон;
  • голову Деснянської РА в Києві Дмитра Ратнікова;
  • голову Святошинської РА в Києві Сергія Павловського.

Також Кабмін призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за координування та контролю приведення укриттів в належний стан. За їх функціонування та доступність як і раніше відповідальна місцева влада.

«Тож моя задача — організувати роботу відповідальних керівників для приведення наших укриттів в порядок», — написав Камишін.

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