Кличко та інші посадовці отримали догани за незадовільний стан укриттів у Києві

27 червня Кабмін ухвалив рішення про догани та звільнення через незадовільний стан укриттів.
«77% бомбосховищ в Україні придатні до використання, але, на жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам. На виконання доручень РНБО сьогодні Уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення», — йдеться в повідомленні.
Так, догани оголосили:
- голові КМДА Віталію Кличку;
- начальнику КМВА Сергію Попку;
- голові Голосіївської районної адміністрації Сергію Садовому;
- голові Оболонської районної адміністрації Кирилу Фесику;
- голові Печерської районної адміністрації Наталії Кондрашовій;
- голові Солом’янської районної адміністрації Ірині Чечотці;
- першому заступнику голови Дарницької районної адміністрації Миколі Калашнику (виконувач обов’язків голови району);
- першому заступнику голови Шевченківської адміністрації Києва Олександру Поповцеву (виконувач обов’язків голови району).
Звільнили з посад:
- голову Житомирської РДА Олександра Хомича;
- голову Білоцерківської РДА Київської області Людмилу Мерзлюк;
- голову Конотопської РДА Сумської області Тетяну Сизон;
- голову Деснянської РА в Києві Дмитра Ратнікова;
- голову Святошинської РА в Києві Сергія Павловського.
Також Кабмін призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за координування та контролю приведення укриттів в належний стан. За їх функціонування та доступність як і раніше відповідальна місцева влада.
«Тож моя задача — організувати роботу відповідальних керівників для приведення наших укриттів в порядок», — написав Камишін.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.