Кличко та інші посадовці отримали догани за незадовільний стан укриттів у Києві

27 червня Кабмін ухвалив рішення про догани та звільнення через незадовільний стан укриттів.

«77% бомбосховищ в Україні придатні до використання, але, на жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам. На виконання доручень РНБО сьогодні Уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення», — йдеться в повідомленні.

Так, догани оголосили:

голові КМДА Віталію Кличку;

начальнику КМВА Сергію Попку;

голові Голосіївської районної адміністрації Сергію Садовому;

голові Оболонської районної адміністрації Кирилу Фесику;

голові Печерської районної адміністрації Наталії Кондрашовій;

голові Солом’янської районної адміністрації Ірині Чечотці;

першому заступнику голови Дарницької районної адміністрації Миколі Калашнику (виконувач обов’язків голови району);

першому заступнику голови Шевченківської адміністрації Києва Олександру Поповцеву (виконувач обов’язків голови району).

Звільнили з посад:

голову Житомирської РДА Олександра Хомича;

голову Білоцерківської РДА Київської області Людмилу Мерзлюк;

голову Конотопської РДА Сумської області Тетяну Сизон;

голову Деснянської РА в Києві Дмитра Ратнікова;

голову Святошинської РА в Києві Сергія Павловського.

Також Кабмін призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за координування та контролю приведення укриттів в належний стан. За їх функціонування та доступність як і раніше відповідальна місцева влада.

«Тож моя задача — організувати роботу відповідальних керівників для приведення наших укриттів в порядок», — написав Камишін.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.