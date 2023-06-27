Суд арештував земельні ділянки Оксани Марченко під Києвом (фото)

До АРМА передали майна дружини Медведчука Оксани Марченко вартістю понад 303 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

«За клопотанням Бориспільської окружної прокуратури судом накладено арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і цілісний майновий комплекс – базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м», — йдеться в повідомленні.

Самі ділянки знаходяться у власності компаній-бенефіціарів. Кінцеві власники — Оксана Марченко та ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача Вітора Януковича.

За даними прокуратури, колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб.

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