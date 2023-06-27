У Мінреінтеграції розповіли, скільки жінок перебуває у російському полоні

Станом на кінець червня 2023 року росіяни тримає у полоні 126 українських жінок.

Про це повідомили Мінреінтеграції з посиланням на дані Національного інформаційного бюро.

З них 46 полонені — військовослужбовиці, інші 80 — цивільні.

23 бранки мають дітей: 14 військових мають 23 дитини й девʼять цивільних мають 15 дітей.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року відбувся обмін полоненими жінками. Тоді додому вдалося повернути 108 військовослужбовиць та цивільних.

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