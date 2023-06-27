США передадуть Україні ще 30 БМП Bradley та 25 БТР Stryker — Пентагону

США виділили новий пакет військової допомоги на суму в $500 млн. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Бронетехніку та боєприпаси передадуть із запасів армії США. У список увійшли:

30 бойових машин Bradley;

25 бронетранспортерів Stryker.

боєприпаси для РЗСВ HIMARS

боєприпаси для ЗРК Patriot;

ПЗРК Stinger;

ПТРК TOW та Javelin;

протитанкові гранатомети АТ-4

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

протирадіолокаційні ракети HARM;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброю та понад 22 мільйони патронів до неї;

тепловізійні системи та прилади нічного бачення;

обладнання для розмінування;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Сполучені Штати виділили 13 червня. До нього увійшли 15 БПМ Bradley та 15 БТР Stryker.

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