Юрія Гусєва офіційно звільнили з посади голови Укроборонпрому: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора концерну Укроборонпром. Відповідний указ опублікований на сайті голови держави.

У документі зазначається, що Гусєв сам подав заяву на звільнення. Він очолював концерн з грудня 2020 року.

За даними Економічної правди, Гусєва звільнили через незадовільні результати роботи концерну під час повномасштабного вторгнення, зокрема за провал ракетної програми. Джерела видання розповіли, що раніше він обіцяв оперативно завершити розробку українських ракет «Сапсан» («Грім-2») і що вони вже у травні 2023 року будуть масово нищити військову інфраструктуру у глибині території рф. Однак цього не сталося.

Гусєв нібито перед звільненням просив перевести його на дипломатичну роботу в одну з країн Європи, однак ствердної відповіді від президента ще не отримав.

Економічна правда також писала, що ще 24 червня Кабмін затвердив новим головою концерну 31-річного Германа Сметаніна. До цього він очолював харківський завод імені Малишева. Це рішення нібито має набрати чинності 28 червня.

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