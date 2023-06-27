28 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 28 червня
Сьогодні в Україні відзначають День Конституції. Саме 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію незалежної української держави.
У Польщі — Національний день пам’яті Познанського червня. Він вшановує перший в історії Польщі загальний страйк і вуличні демонстрації, які відбувались у Познані в червні 1956 року. Народні протести були придушені армією і силами правопорядку зі застосуванням зброї.
У Сербії відзначають Відовдан — національне та релігійне свято, присвячене пам’яті князя Лазаря та сербських воїнів, що загинули під час битви на Косовому полі з османськими військами 15 червня 1389 року за юліанським календарем.
Яке релігійне свято 28 червня
У цей день православні віряни вшановують пророка Амоса.
Він народився 814 року до н. е., жив у місті Текоа за 8 км від Вифлеєму, був пастухом. Згідно з Книгою пророка Амоса, Бог послав його до ізраїльтян оголошувати їм свою волю.
Чимала заслуга Амоса у тому, що зрештою євреї перестали поклонятися ідолам і ствердились у вірі в Єдиного Бога. Чимало пророцтв Амоса увійшли до Біблії.
День ангела 28 червня
Іменини в цей день святкують Августин, Герман, Григорій, Єфрем, Лазар, Михайло, Модест, Федір.
Які історичні події стались 28 червня
1569 — підписана Люблінська унія, що об’єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту.
1635 — на Карибських островах засновано французьку колонію Гваделупа.
1663 — у Ніжині відбулася козацька «Чорна рада», на якій гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького.
1902 — Конгрес США затвердив Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку.
1914 — у Сараєво вбито спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приводом для початку Першої світової війни.
1919 — підписано Версальський договір, що завершив Першу світову війну.
1940 — Румунія передала Радянському Союзу Бессарабію.
1956 — почались масовий страйк і демонстрації в Познані (Польща).
1967 — Ізраїль анексував східний Єрусалим.
1989 — у Києві відбувся прощальний матч футболіста Олега Блохіна — збірна СРСР зіграла зі збірною світу.
1992 — «Сигнальщик» став першим кораблем на Чорному морі, який підняв український прапор.
1994 — на чемпіонаті світу з футболу нападник збірної росії Олег Саленко в матчі проти Камеруну забив 5 м’ячів і встановив рекорд чемпіонатів за кількістю голів в одному матчі.
1996 — Верховна Рада ухвалила Конституцію України.
1997 — під час боксерського поєдинку Майк Тайсон відкусив шматок вуха у Евандера Холіфілда. Матч припинили, Тайсона дискваліфікували.
Хто народився 28 червня
1577 — Пітер Рубенс, фламандський художник.
1712 — Жан-Жак Руссо, французький письменник, філософ, просвітитель.
1867 — Луїджі Піранделло, італійський письменник.
1875 — Анрі Лебег, французький математик.
1943 — Клаус фон Клітцинг, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1985 року.
1971 — Ілон Маск, інженер, підприємець, винахідник, мільярдер, засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink, The Boring Company.
1981 — Мустафа Найєм, український політик.
2002 — Марта Костюк, українська тенісистка.
2001 — сербський політик Слободан Мілошевич відданий Гаазькому суду за звинуваченням у військових злочинах.
2004 — утворено тимчасовий коаліційний уряд Іраку.
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