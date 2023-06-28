Від ракетного удару по Краматорську загинули три дитини (фото)

Станом на ранок 28 червня на місці ракетного удару в Краматорську знайшли вже вісім тіл загиблих.

Про це повідомили в ДСНС.

З-під завалів зруйнованої будівлі кафе витягнули тіла п’ятьох дорослих та трьох дітей. Двоє неповнолітніх були 2008 та 2011 років народження. Загалом постраждали 56 людей.

Рятувальники проводять розбір завалів зруйнованої будівлі та шукають людей, які можуть перебувати під уламками.

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