Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 28 червня 2023 року

За минулу добу Сили оборони знищили 930 окупантів, шість артилерійських систем та засіб ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на ранок 28 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 227100 (+930) осіб,

танків — 4036 (+0) од,

бойових броньованих машин — 7847 (+13) од,

артилерійських систем — 4089 (+6) од,

РСЗВ — 627 (+1) од,

засоби ППО — 387 (+1) од,

літаків — 314 (+0) од,

гелікоптерів — 308 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3499 (+7),

крилаті ракети — 1261 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6774 (+2) од,

спеціальна техніка — 563 (+0).

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