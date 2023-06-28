Біля берегів Тайваню помітили два російські військові кораблі

Тайвань виявив біля своїх берегів два російські військові кораблі та відправив судна і літаки для спостереження за ними.
Про це повідомляє Reuters.
За даними міністерства оборони Тайваню, два фрегати згодом покинули зону реагування та вирушли у південно-східному напрямку від міста Суао, де розташована велика військово-морська база.
У росії тим часом повідомили, що група кораблів Тихоокеанського флоту зайшла у південну частину Філліпінського моря для виконання завдань.
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