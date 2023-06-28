Біля берегів Тайваню помітили два російські військові кораблі

Тайвань виявив біля своїх берегів два російські військові кораблі та відправив судна і літаки для спостереження за ними.

Про це повідомляє Reuters.

За даними міністерства оборони Тайваню, два фрегати згодом покинули зону реагування та вирушли у південно-східному напрямку від міста Суао, де розташована велика військово-морська база.

У росії тим часом повідомили, що група кораблів Тихоокеанського флоту зайшла у південну частину Філліпінського моря для виконання завдань.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.