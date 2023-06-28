Олена Зеленська розповіла, чи дає президенту поради у керуванні країною

Олена Зеленська в інтерв’ю «РБК-Україна» розповіла, чи радиться із нею чоловік щодо державних питань.

«Я точно не впливаю на державні процеси — 100%. Я можу ініціювати якісь речі, можу їх підтримувати, але це стосується тільки гуманітарних, соціальних сфер тощо. Володимир Зеленський як президент зі мною не радиться. І я думаю, що це правильно», — заявила перша леді.

За словами Зеленської, вона не могла б дати чоловікові експертну пораду. Вона додала, що із Володимиром Зеленським на теми державного управління навіть не говорить.

«В рамках дискусії ми можемо обговорювати питання, які хвилюють всіх українців, у нас багато дискусійних питань у суспільстві, з яких ми можемо сперечатися, можемо погоджуватися. Але це не означає, що те, що ми сказали одне одному, потім стане якимось рішенням або вплине на його думку при прийнятті рішень», — підкреслила Зеленська.

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