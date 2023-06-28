І знову “Душевно, по-домашньому”! Юрій Великий із сольною програмою на біс у Києві

29 червня у Києві відбудеться вже другий благодійний концерт найкращого пародиста країни – Юрія Великого. Збір гостей – о 18:00, початок – о 19:00. Це велике сольне шоу входить у серію благодійних подій від «Квартал-Концерту» у КВЦ Парковий. Закуповуємо дрони та пікапи захисникам за кошти з ваших квитків. Так, гроші з минулого концерту 12 березня були спрямовані на закупівлю 2х дронів для 53-тьої ОМБр імені князя Володимира Мономаха. Долучайтесь!

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Юрій Великий – гуморист, пародист, актор і автор Студії «Квартал 95», відомий своїми гострими пародіями на найдовбанутіших політиків сьогодення.

Як каже сам Юра: «Куди не долітають наші «Байрактари» чи «Хаймарси», туди точно дістають наші жарти. Коли ми сміємось над ворогом, він стає для нас не таким страшним».

29 червня чекайте багаж влучного сарказму й гумору. Назва програми «Душевно, по-домашньому». Крилата фраза переляканих росіян, які втікали з окупованого Криму під час бавовни, стала приводом для стьобу. А от для Юри – окремим тематичним івентом. Програма вже доповнилась новими пародіями, і може у цю мить Юра придумав ще один жарт. Бо приводів, погодьтесь, вдосталь. А з почуттям гумору в українців завжди було відмінно. Приходьте зарядитись гарним настроєм і допомогти нашим захисникам!

«Такі концерти направлені на створення позитивних емоцій у глядачів, тому що гумор в наш час дуже потрібен для підтримки бойового духу і покращення настрою. Ми зібрали найкращу програму за останній рік, тому я впевнений, що очікування глядачів виправдаються на 100%.



На концерті глядачі зможуть побачити більше десятка пародій, серед яких будуть як улюблені українські діячі, так і відомі представники країни агресора. Думаю, обов’язково з’являться й нові персонажі. Хто це буде? Нехай поки залишиться маленькою інтригою.

У тих містах, де вже пройшла частина концертів, нас дуже тепло зустрічали глядачі, які змогли отримати не тільки задоволення від концерту, але й взяти участь у благодійних аукціонах та задонатити на допомогу нашим захисникам. І наш обов’язок – підтримувати тих, хто щодня стоїть на захисті нашої країни» – поділився Юрій.

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Партнери заходів – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України», технічні партнери – компанії «Феєрія» та «Медіатек». Івент відбудеться у зручному сучасному концертно-конгресному залі на 3-му поверсі КВЦ «Парковий», з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, парковкою на вулиці та на даху будівлі. Окремо в залі представлена Зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів та інформацією про благодійні організації-партнери.

КВЦ «Парковий» – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено. Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

Що: Юрій Великий з програмою «Душевно, по-домашньому»

Де: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16а

Коли: 29 червня, збір гостей – о 18:00, початок – о 19:00.

Квитки: https://bit.ly/3VIzwo3

Телефон для довідок: 050 471 23 28