Герман Сметанін став новим генеральним директором «Укроборонпрому»

Кабінет Міністрів призначив новим гендиректором «Укроборонпрому» Германа Сметаніна.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

За його словами, перед новим очільником концерну поставили такі завдання:

наростити виробництво боєприпасів та військової техніки;

побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру;

трансформувати «Укроборонпром».

Днем раніше президент Володимир Зеленський звільнив з посади гендиректора компанії Юрія Гусєва.

Хто такий Герман Сметанін

Новий гендиректор «Укроборонпрому» народився у 1993 році в місті Харків. Там закінчив школу та отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів та менеджера з управління оборонно-промислового корпусу.

З 2014 по 2015 рік Герман Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, а потім обіймав посади головного конструктора та головного інженера Львівського бронетанкового заводу.

У 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП «Завод імені В.О. Малишева», згодом став директором підприємства «Харківський бронетанковий завод».

У квітні 2023 року Сметаніна призначили гендиректором державного підприємства «Завод імені В.О. Малишева».

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