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В Україні з 1 липня завершується карантин, який запровадили через коронавірус

28.06.2023

Дія карантину через COVID-19 та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу завершується з 1 липня. 

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

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“З першого липня завершуємо дію карантину та надзвичайної ситуації у звʼязку з пандемаєю коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Всі наші рішення весь цей час були спрямовані на збереження життя людей. За період пандемії ми відпрацювали у нагоді механізми реагування під час повномасштабної війни. Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами”, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також він подякував медикам, які самовіддано боролися з пандемією та зробили все, щоб мінімізувати її наслідки.

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