Головна подія українського контрнаступу ще не відбулась — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звільнення низки населених пунктів не є «головною подією» нинішнього контрнаступу.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

«Коли це відбудеться, ви все побачите… Всі все побачать», — зазначив він, не розкриваючи деталей. За словами міністра, основні українські резерви поки не були задіяні в контрнаступі.

Раніше про це казав також генерал Сирський. Він стверджував, що ЗСУ шукають слабке місце в обороні противника.

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