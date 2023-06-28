У Лаврі до Дня Конституції відкрили виставку про становлення української державності

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» до Дня Конституції відкрилася виставка-галерея «Україна. Становлення державності». В експозиції представлені 11 скульптур українських діячів, а також державницьку та національну атрибутику.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Читай також: Привітання з Днем Конституції України 2023: картинки та вірші

«Такий проєкт мав постати ще десятки років тому. Якби ми знали правдиву історію, яку представляємо на цій виставці, може, не було б війни… Ми сподіваємося, що завдяки такому невеликому внеску у вивчення українцями історії ми прийдемо до перемоги швидше», – зазначив засновник Музею становлення української нації Валерій Галан.

Виставка включає інформаційні стенди, де відтворені атрибути Української держави від Середньовіччя до новітнього часу: печатки, міжнародні документи, гроші, прапори, герби, мапи, що фіксують зміни на теренах України у 10-21 ст.ст. Також презентована колекція з 25 рушників, вишитих у традиціях областей України. Завдяки VR-окулярам відвідувачі можуть побачити, якими були Буча, Ірпінь, Бородянка й Гостомель до і після широкомасштабного вторгнення РФ.

Експозиція включає мізансцени з фігурами українських видатних діячів і державотворців. Наприклад, тут можна побачити Костянтина Острозького, Михайла Грушевського, Степана Бандеру, Романа Шухевича, Дмитра Яроша та Леоніда Кравчука.

«Багато людей думають, що це воскові фігури, і порівнюють їх із роботами з Музею мадам Тюссо. Але наші кращі, тому що там фігури стоять собі окремо, і все. А у нас вони зібрані в мізансцени, і глядачу зрозумілий контекст епохи. Ба більше, воскові фігури тануть на сонці, у холоді тріскаються. А в нас використана кібершкіра, максимально наближена до натуральної, зроблена з силікону. Коли ви дивитеся на цю фігуру, то бачите не просто образ та обличчя, а кожну деталь», – зауважила головний редактор проєкту Лариса Лебеденко.

На “шкірі” скульптури можна розгледіти навіть родимки, плями, неголеність на обличчі. Зуби та очі скульптур зроблені зі справжніх протезів, що теж посилює їх реалістичність.

Зовнішність цих історичнх постатей історики проєкту відтворювали за світлинами та описами, щодо вигляду сучасників – радилися з родичами. Загалом створення однієї фігури триває три-чотири місяці, зауважила Лебеденко.

На виставці представлені 11 діячів, але у Музеї становлення української нації загалом 100 таких фігур. Деякі з них упродовж пів року експонуватимуться в Лаврі.

«Дуже важливо пам’ятати нашу історію і розуміти, що історичний та культурний фронт є надзвичайно важливою частиною того, що відбувається у нашій країні. Хтось боронить Україну на фронті, а ми всі разом маємо об’єднатися, щоб захистити нашу культурну спадщину та ідентичність. Подібні проєкти є надзвичайно важливими у цій справі», – підкреслив виконувач обов’язків генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

Виставку організували НЗ «Києво-Печерська лавра», Музей становлення української нації, благодійний фонд «Спільна перемога» та меценат Валерій Резчик.