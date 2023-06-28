Наслідки удару по Краматорську: 9 загиблих та 60 людей поранених

Унаслідок ворожого ракетного удару по Краматорську Донецької області ввечері 27 червня кількість загиблих зросла до 9 осіб, серед них троє дітей, також поранення різного ступеня тяжкості отримали 60 людей. Також, рятувальники повідомили, що серед постраждалих – дитина 2022 р.н.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ДСНС.

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Прокуратура додала, що серед загиблих троє неповнолітніх дівчат – 17 років і дві сестри 14 років.

Як наголошують, рятувальні роботи тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди.

Нагадаємо, що ввечері, 27 червня, російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області ракетами С-300. Одна з них влучила у заклад харчування.