Різдво і не тільки. Зеленський пропонує парламенту змінити дати трьох свят

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт, у якому пропонує змінити дати трьох свят в Україні.

Мова, зокрема, про Різдво, яке голова держави запропонував відзначати тільки 25 грудня. У пояснювальній записці зазначають, що більшість православних християн світу святкують народження Христа саме в цю дату.

До того ж, 24 травня під час засідання архієрейського собору в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври Православна церква України схвалила перехід на новий календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня.

День Української Державності пропонують відзначати не 28 липня, а 15-го. День захисників і захисниць хочуть перенести з 14 жовтня на 1 жовтня.

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