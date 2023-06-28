Кабмін призначив нового генерального директора ДК «УкрОборонПром»

Кабінет міністрів України, 28 червня, призначив новим генеральним директором ДК «УкрОборонПром» керівника харківського Заводу імені Малишева Германа Сметаніна.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ZN.

Читай також: Україна отримала від Німеччини сонячні панелі та трансформатори для підтримки енергосектору

«Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів», – зазначив міністр.

За словами Камишіна, перед Сметаніним поставлено три головні завдання:

Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки

Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру

Трансформувати УкрОборонПром

«Від себе обіцяю підтримку непростих, але важливих рішень та допомогу на шляху трансформації найбільшого оборонного підприємства», – додав міністр.

Герману Сметаніну 31 рік і він керівник харківського Заводу імені Малишева. Він зробив доволі стрімку кар‘єру у галузі та попрацював керівником на багатьох оборонних підприємствах. Так, після університету він став інженером-конструктором в харківському конструкторському бюро Морозова. Невдовзі перейшов працювати на Львівський бронетанковий завод, а трішки пізніше став відразу директором з виробництва на заводі імені Малишева. Уже в 28 років Сметанін був директором Харківського бронетанкового заводу, а зовсім невдовзі зайняв посаду гендиректора заводу ім. Малишева.