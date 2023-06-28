СБУ затримала зрадника, який коригував ракетний удар по Краматорську

СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську 27 червня, в результаті якого загинули дев’ять людей.

Зрадником виявився «розконсервований» агент окупантів. Йому дали завдання з’ясувати, чи працює кафе і чи є там відвідувачі. Чоловік зняв на відео заклад та припарковані автомобілі, а файл надіслав ворогу.

Отримавши цю інформацію, росіяни вдарили по кафе, убивши принаймні трьох дітей та шістьох дорослих.

Слідство з’ясувало, що агентом ворога є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Також він шпигував за Силами оборони у Слов’янську.

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