«Країна Мрій» повертається: вона відбудеться в київському артпросторі UYAVA

«Країна Мрій» повертається — із 7 до 9 липня міжнародний етнозахід пройде в київському артпросторі UYAVA в Саду Бажань на ВДНГ.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.
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На купальські свята там зберуться українські й закордонні митці, аби занурити киян і гостей столиці у світ етно й показати перлини української культурної спадщини.
Цьогорічна «Країна Мрій» — це захоплива подорож у світ нашого національного єства, української сучасної і старовинної музики, прадавніх ремесел та звичаїв.
За магію фолку й музичні дійства відповідатимуть:
- 7 липня — самобутній український етнопоп-гурт PATSYKI Z FRANEKA і японський дует Heavenphetamine, що міксує у своїй музиці психоделічний рок 70-х, пост-панк 80-х та ейсід-хаус 90-х;
- 8 липня — хедлайнерка «Країни Мрій», чуттєва й витончена виконавиця і авторка пісень Христина Соловій, а також майстри фолк-альтернативного металу CH.SH BAND (Чумацький шлях);
- 9 липня — засновник та ідейний натхненник «Країни Мрій» Олег Скрипка і єдиний в Україні професійний оркестр народних інструментів НАОНІ, а також ще один проєкт музиканта — легендарний гурт ВВ.
Крім музики, гостей «Країни Мрій» чекатимуть зустрічі з етномайстрами, що переносять традицію українського рукодільства з минулого до сьогодення і розшифровують український етнокод.
Також під час заходу можна буде навчитися стародавнім українським танцям у майстрів шкіл національної хореографії. Крім того — послухати корисні лекції і прогулятися традиційним ярмарком — Алеєю Майстрів, де на гостей очікують майстри з кераміки, ткацтва, плетіння, вишивки, писанкарства, роботи з металом, шкірою тощо.
Для маленьких поціновувачів облаштують дитячий майданчик із майстер-класами для дітей та всієї родини.
Команда артпростору попіклувалася про безпеку гостей. На території розташовані 2 бомбосховища. Також поруч є станція метро «Виставковий центр».
Цьогорічну «Країну Мрій» організували з благодійною метою. Партнер івенту — організація SUPPORT AZOV. Вона допомагає 3ОШБ виконувати бойові завдання і гнати ворога подалі від української землі.
Завітайте до ВДНГ віддати шану прадавній культурі, відчути дух купальських свят і допомогти нашим воїнам! До зустрічі в магічному Сад Бажань в етносвіті «Країна Мрій»!
Квитки: http://surl.li/imaxg
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