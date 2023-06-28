«Країна Мрій» повертається: вона відбудеться в київському артпросторі UYAVA

«Країна Мрій» повертається — із 7 до 9 липня міжнародний етнозахід пройде в київському артпросторі UYAVA в Саду Бажань на ВДНГ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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На купальські свята там зберуться українські й закордонні митці, аби занурити киян і гостей столиці у світ етно й показати перлини української культурної спадщини.

Цьогорічна «Країна Мрій» — це захоплива подорож у світ нашого національного єства, української сучасної і старовинної музики, прадавніх ремесел та звичаїв.

За магію фолку й музичні дійства відповідатимуть:

7 липня — самобутній український етнопоп-гурт PATSYKI Z FRANEKA і японський дует Heavenphetamine, що міксує у своїй музиці психоделічний рок 70-х, пост-панк 80-х та ейсід-хаус 90-х;

8 липня — хедлайнерка «Країни Мрій», чуттєва й витончена виконавиця і авторка пісень Христина Соловій, а також майстри фолк-альтернативного металу CH.SH BAND (Чумацький шлях);

9 липня — засновник та ідейний натхненник «Країни Мрій» Олег Скрипка і єдиний в Україні професійний оркестр народних інструментів НАОНІ, а також ще один проєкт музиканта — легендарний гурт ВВ.

Крім музики, гостей «Країни Мрій» чекатимуть зустрічі з етномайстрами, що переносять традицію українського рукодільства з минулого до сьогодення і розшифровують український етнокод.

Також під час заходу можна буде навчитися стародавнім українським танцям у майстрів шкіл національної хореографії. Крім того — послухати корисні лекції і прогулятися традиційним ярмарком — Алеєю Майстрів, де на гостей очікують майстри з кераміки, ткацтва, плетіння, вишивки, писанкарства, роботи з металом, шкірою тощо.

Для маленьких поціновувачів облаштують дитячий майданчик із майстер-класами для дітей та всієї родини.

Команда артпростору попіклувалася про безпеку гостей. На території розташовані 2 бомбосховища. Також поруч є станція метро «Виставковий центр».

Цьогорічну «Країну Мрій» організували з благодійною метою. Партнер івенту — організація SUPPORT AZOV. Вона допомагає 3ОШБ виконувати бойові завдання і гнати ворога подалі від української землі.

Завітайте до ВДНГ віддати шану прадавній культурі, відчути дух купальських свят і допомогти нашим воїнам! До зустрічі в магічному Сад Бажань в етносвіті «Країна Мрій»!

Квитки: http://surl.li/imaxg