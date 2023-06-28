Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

28 червня хорватський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля — ні минулими, ні сучасними», — наголосив він.

Хорватське видання Tportal пише, що відповідну декларацію парламент прийняв одноголосно. Таким чином Хорватія стала 32-ю країною, яка визнала Голодомор геноцидом.

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