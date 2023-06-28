Рада прийняла законопроєкт про виплати та відпустки для військових: що зміниться

28 червня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт №9342 про доплати та відпустки для військових. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк («Голос»).
Документ підтримали 311 парламентарів.
Основні положення законопроєкту №9342:
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Військовослужбовцям щомісячно може виплачуватися додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Хто саме та скільки отримує визначає Кабмін, тобто на законодавчому рівні затверджена чинна практика;
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Встановлюється доплата строковикам у розмірі 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс.
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Поранені, визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів будуть отримувати два місяці виплати за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткову виплату 20100 грн за порядком КМУ.
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Родинам померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ.
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Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти встановлюється щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ.
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Мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тис грн за порядком КМУ.
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На час воєнного стану встановлюються наступні відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами, а для для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої. Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів.
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Безперервна відпустка на лікування може становити не більше 4 місяців.
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Не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа призваних під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки. Мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця.
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Строковики можуть переходити на мобілізацію за бажанням.
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