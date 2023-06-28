Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу – Зеленський

Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Читай також: Болгарія схвалила пакет військової допомоги Україні

“Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування”, – написав презиеднт.

Він зауважив, що світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними.