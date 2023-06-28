Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу – Зеленський

Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Читай також: Болгарія схвалила пакет військової допомоги Україні
“Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування”, – написав презиеднт.
Він зауважив, що світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними.
- В Україні запрацювала додаткова гаряча лінія юридичної допомоги для родичів зниклих безвісти
- Латвійський виробник дронів побудує завод в Україні
- В Україні з 1 липня завершується карантин, який запровадили через коронавірус
- Україна буде із західними літаками, залишилися лише технічні моменти, — Ігнат
- Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч
- ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
- Українська формула миру передбачає у тому числі запуск процесів саморуйнації Росії – Данілов
- Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС – головні правила
- У застосунку “Дія” з’явилася послуга автоматичного закриття ФОП
- Philip Morris інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва на Львівщині