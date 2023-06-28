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Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу – Зеленський

28.06.2023

Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу. 

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

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“Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування”, – написав презиеднт. 

Він зауважив, що світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними.

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