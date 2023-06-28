Депутати дозволили військовим їздити на авто з правим кермом

28 червня Верховна Рада прийняла законопроєкт №9238, яким під час воєнного стану дозволили військовим використовувати транспортні засоби з правим кермом.

«За» проголосували 279 нардепів, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт вносить правки до статті 29 закону «Про дорожній рух». Відповідно до них, ЗСУ та іншим воєнним формуванням дозволили користуватися авто з правим кермом на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування.

Також парламент схвалив законопроєкт №9342, який унормував питання додаткових виплат для військових, збільшив тривалість відпусток та встановив мінімальний термін базової підготовки для мобілізованих.

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