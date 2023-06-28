Огляд і спростування пропаганди за 22—28 червня

Chas News продовжує щотижневі огляди і розвінчання російської пропаганди. Редакція проаналізувала медіа-простір за останні дні та обрала найцікавіше.

Чому Chas News робить огляд пропаганди

Китайський мислитель і стратег Сунь-Дзи у своєму трактаті «Мистецтво війни» писав:

«Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;

Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;

Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію».

Редакція Chas News переконана — ворога треба знати в обличчя. І саме огляд ворожої пропаганди може з цим допомогти, адже війна в інформаційному просторі, на жаль, не стихне навіть після того, як стихне свист куль, снарядів та ракет.

Досліджуючи джерела російської пропаганди, ми маємо на меті популяризувати медіаграмотність та інформаційну гігієну в Україні.

Систематизація та аналітика пропаганди допоможе виявити небезпечні і неправдиві наративи та маніпулятивні прийоми, що можуть потрапити в інформаційне поле, запобігти їх некритичному розповсюдженню та за рахунок викриття зменшити їх вплив на інформаційне поле України.

В Кремлі заперечують ракетний обстріл Краматорська

Брехня. У середу, 28 червня, пропагандистські ЗМІ рф поширили заяву прессекретаря путіна Дмитра Пєскова, який заперечував причетність росії до обстрілу кафе у Краматорську, через що загинуло щонайменше 10 людей. У Кремлі вкотре заявили, нібито «росія не б’є по цивільній інфраструктурі».

Спростування. СБУ вже затримала коригувальника ракетного удару по Краматорську 27 червня. Зрадником виявився «розконсервований» агент окупантів. Йому дали завдання з’ясувати, чи працює кафе і чи є там відвідувачі. Чоловік зняв на відео заклад та припарковані автомобілі, а файл надіслав ворогу.

Росіяни поширюють фото «ізраїльського паспорта» Олени Зеленської

Фейк. Російські Telegram-канали протягом тижня активно поширювали фото нібито ізраїльського паспорта Олени Зеленської. Пропагандисти стверджували, що документ перша леді України отримала під час візиту в Ізраїль.

Спростування. Перше, на що слід звернути увагу, це дати в так званому «документі». Дата видачі документа (Date of issue) зазначена як 19/06/2023, а дата закінчення його дії (Date of expiry) — 18/06/2023. Тобто вони суперечать одна одній.

Ймовірно, пропагандисти знайшли шаблон ізраїльського паспорта у відкритому доступі та використали фотографію першої леді для підробки.

Розвідка рф заявляє, що з Києво-Печерської лаври вивезуть християнські цінності

Фейк. 26 червня російські ЗМІ почали поширювати інформацію від Служби зовнішньої розвідки рф про те, що Київ та ЮНЕСКО нібито домовились про вивезення з Києво-Печерської лаври християнських цінностей.

«За даними розвідки, їх планують передати музеям Італії, Франції, Німеччини та Ватикану під приводом «порятунку від російських ракетних ударів», — заявили в росії.

Спростування. Заяви пропагандистів спростував міністр культури України Олександр Ткаченко. Він наголосив, що жодна сакральна цінність не покине територію держави.

Також 26 червня у російському ж МЗС повідомили, що ЮНЕСКО заперечило свою участь у переміщенні українських святинь.

У росії намагаються відхреститись від замінування ЗАЕС

Фейк. Після заяв начальника української розвідки про те, що російські війська замінували Запорізьку АЕС, пропагандисти почали шукати способи спростувати цю інформацію. Для цього вони, зокрема, спотворили інформацію, опубліковану МАГАТЕ, і заявили, що там «заперечили слова Кирила Буданова» про розміщення вибухівки на станції.

Спростування. МАГАТЕ не тільки не заперечило, а й підтвердило наявність мін на території станції. У звіті агентства за 21 червня 2023 року зазначають, що, хоча на майданчику та у ставку-охолоджувачі мін не помітили, однак вони розміщені за периметром станції та у певних місцях всередині.

«Ситуація з ядерною та загальною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є надзвичайно крихкою», — визнав Рафаель Гросс, очільник МАГАТЕ.

23 червня голова ГУР МО Кирило Буданов ще раз наголосив, що росія повністю затвердила план теракту на ЗАЕС. За його словами, окупанти розмістили начинену вибухівкою техніку біля чотирьох із шести енергоблоків станції

«Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз», ― підкреслив Буданов.

Росіяни знову намагаються перекласти відповідальність за війну в Україні на США

Маніпуляція. Російські представники неодноразово намагались зняти з себе відповідальність за неспровокований напад на Україну у 2022 році. Цього разу виправданнями відзначився посол росії в США Анатолій Антонов.

Він заявив, що відновлювати розбиту війною країну повинні Сполучені Штати, оскільки вони «повною мірою відповідальні за те, що відбувається». Посол стверджує, що США нібито роками намагались створити осередок напруги біля кордонів рф та перетворити Україну в «антиросію». Також він звинуватив Вашингтон у «накачуванні України зброєю» та «обрубуванні будь-яких мирних ініціатив».

Спростування. Увесь цивілізований світ визнає, що відповідальною за війну в Україні є росія, яка неспровоковано вчинила агресію на території суверенної держави. Створенню осередку напруженості біля своїх кордонів сприяла сама рф, яка ще у 2014 році анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

Зараз зброю Україні надають не тільки США, а й десятки інших країн з метою допомогти захиститись від окупантів. До того ж, Штати не можуть саботувати мирні ініціативи, оскільки неодноразово наголошували, що тільки Україна може ухвалювати такі рішення. А росія поки не запропонувала жодної ініціативи, яка б не порушувала територіальної цілісності України.

Резолюцію про виплату репарацій Україні росією в ООН ухвалили ще у листопаді 2022 року.

Як розпізнати фейк: пам’ятка Сhas News

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відсутність джерела інформації,

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