В рф теракт у Краматорську назвали ударом по «пункту дислокації» командирів ЗСУ

Міноборони рф прокоментувало ракетний обстріл Краматорська 28 червня. Там заявили, що «уразили пункт тимчасової дислокації командного складу 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ».

Перед цим Дмитро Пєсков, речник путіна, коментуючи обстріл міста повторив брехню, що російські війська не завдають удари по цивільним об’єктам.

Нагадаємо, 28 червня росіяни завдали удар ракетою з комплексу «Іскандер» по кафе «RIA Pizza» у центрі Краматорська. За даними на 12:00 29 червня, загинули 10 осіб, серед них троє дівчат — дві 14-річні та одна 17-річна. Ще 56 осіб поранені, зокрема 8-місячна дитина.

Відзначимо, що росіяни не вперше поширюють таку брехню. Так, 28 квітня ворожа ракета зруйнувала під’їзд багатоповерхівки в Умані. Тоді загинули 16 осіб, зокрема троє дітей, а в міноборони рф це теракт назвали ударом «по пунктам тимчасової дислокації підрозділів резерву ЗСУ з метою запобіганню їх висування у район бойових дій».

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