Зеленський закликав легалізувати ліки на основі канабісу

28 червня президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив про необхідність легалізації в Україні ліків на основі канабісу.

«Ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво», — наголосив він.

Глава держави підкреслив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів так і підготовки відповідних кадрів.

За його словами, усі найкращі світові практики та рішення, «якими б складними чи незвичними вони не були», мають впроваджуватися в Україні, щоби громадянам не довелось терпіти біль, стрес та травми війни.

Глава держави зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації. Також мають відбутися зміни до стандартів безбар’єрності, які стосуватимуться вимог до містобудування, будівництва громадських просторів, та облаштування громадських транспортів.

«Людина з травмами війни має мати змогу користуватися усім тим простором та можливостями, якими користуються й усі інші», — заявив президент.

Нагадаємо, у липні 2021 року Верховна Рада намагалася легалізувати медичний канабіс, але тоді відповідний законопроєкт не набрав необхідної кількості голосів. У червні 2022 року Кабінет міністрів подав власний законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, проте на розгляд депутатів його так і не винесли.

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