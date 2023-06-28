Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок

За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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23 бранки мають дітей: 14 військових мають 23 дитини й 9 цивільних мають 15 дітей.
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