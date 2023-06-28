Повінь – зміна системи

Menu
Close

Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок

28.06.2023

За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читай також: Україна отримала від Німеччини сонячні панелі та трансформатори для підтримки енергосектору

23 бранки мають дітей: 14 військових мають 23 дитини й 9 цивільних мають 15 дітей.

  • В Україні запрацювала додаткова гаряча лінія юридичної допомоги для родичів зниклих безвісти
  • Латвійський виробник дронів побудує завод в Україні
  • В Україні з 1 липня завершується карантин, який запровадили через коронавірус
  • Україна буде із західними літаками, залишилися лише технічні моменти, — Ігнат
  • Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч
  • ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
  • Українська формула миру передбачає у тому числі запуск процесів саморуйнації Росії – Данілов
  • Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС – головні правила
  • У застосунку “Дія” з’явилася послуга автоматичного закриття ФОП
  • Philip Morris інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва на Львівщині
 