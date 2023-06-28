Уряд Швейцарії заборонив продаж танків Leopard 1 Україні

Федеральна рада (уряд) Швейцарії відхилила запит швейцарського оборонного концерну Ruag на продаж Україні 96 танків Leopard 1А5, бо це суперечить чинному законодавству.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

«Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків неможливий на основі чинного законодавства. Такий крок, зокрема, суперечив би закону про військові матеріали і призвів би до коригування політики нейтралітету», — йдеться у повідомленні.

Ruag просила дозволу продати Україні старі танки, які компанія придбала в Італії в 2016 році. Leopard 1А5 купували для перепродажу або розбору на запчастини, але вони досі перебувають на зберіганні в Італії і потребують ремонту. Німецький концерн Rheinmetall хотів їх придбати, а надалі машини могли би передати Україні.

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