Скандального одеського воєнкома Борисова звільнили з посади — Гуменюк

Скандального полковника Євгена Борисов звільнили з посади начальника територіального центру комплектування (військкомату) Одеської області. Про це речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі 24 каналу.

«Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, прийняте 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Відбувається процедура передачі посади та подальшої планової реалізації офіцера, яка займає певний час», — зазначила вона.

За її словами, оперативне командування «Південь» надає усю необхідну інформацію та не втручається у роботу правоохоронних органів.

До призначення нового керівника обласний військкомат тимчасового очолює заступник Борисова.

Нагадаємо, Борисов потрапив у скандал ще у квітні. Тоді у медіа з’явилась інформація, що одеський воєнком їздить на автівці преміумкласу вартістю 250 тис., відпочивав в Іспанії під час повномасштабної війни, а на його матір оформлена вілла в цій країні. У результаті ДБР відкрила проти справу, а самого Борисова тимчасово відсторонили від посади. Однак службове розслідування не знайшло порушень і невдовзі його поновили.

22 червня Українська правда випустила розслідування про Борисова. У ньому йшлося, що родина начальника одеського військкомату купила в Іспанії нерухомості та автівок на близько €4,5 млн. Наступного дня президент Володимир Зеленський доручив звільнити скандального воєнкома з посади.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.