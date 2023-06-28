Найкращі басейни просто неба в Києві та області

Почалося літо і в столиці запрацювали басейни. Так, як пляжний сезон під час війни заборонений – басейни просто неба найкращий варіант для відпочинку.

Команда Amazing Ukraine зібрала добірку відкритих басейнів столиці та області, де можна скупатися або відпочити біля води.

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ХАРАКТЕР ПАРК

Характер park – це комплекс відпочинку на озері з релакс атмосферою поряд з Києвом – всього за 5 кілометрів від Києва, в селі Крюківщина.

Тут є пляж, басейн, озеро для купання та риболовлі, кафе, бар та водні розваги – оренда сап бордів і байдарок, наметів, оренда альтанок з мангалом, або можна просто погуляти з дітьми на дитячому майданчику і випити чашку кави.

Адреса: Київська область, с. Крюківщина. Точні координати та бронювання — за телефонами 0503459090, 0663459090.

«Пірс 39» на ВДНГ

Пірс 39 це зона відпочинку у форматі «міський пляж» з басейнами просто неба. Локацію можна відвідувати всією родиною: для маленьких гостей тут є окремий басейн з аквагіркою.

Ціни: з понеділка до п’ятниці — діти (до 120 см росту) – 60 грн/година, дорослі – 120 грн/година. Вихідні та святкові дні – діти (до 120 см росту) – 80 грн/година, дорослі – 180 грн/година. Діти до 1 року безкоштовно.

з понеділка до п’ятниці — діти (до 120 см росту) – 60 грн/година, дорослі – 120 грн/година. Вихідні та святкові дні – діти (до 120 см росту) – 80 грн/година, дорослі – 180 грн/година. Діти до 1 року безкоштовно. Адреса: Київ, проспект Глушкова, 1 (ВДНГ), праворуч від центрального входу до «Експоцентру»

SHELEST

Літні канікули в SHELEST — це ніжитися на сонці, пити прохолодні напої й досхочу плескатися у воді.

Ціни: з понеділка до четверга — 800 грн, з п’ятниці до неділі — 1300 грн. Діти до 6 років безкоштовно, діти старше 6 років – 50% від вартості. У вартість входять лежак та рушник.

з понеділка до четверга — 800 грн, з п’ятниці до неділі — 1300 грн. Діти до 6 років безкоштовно, діти старше 6 років – 50% від вартості. У вартість входять лежак та рушник. Адреса: Київська область, с. Хотянівка, дамба Київського водосховища.

Sungrilla Secret Beach на Подолі

На території комплексу є два басейни – великий (туди пускають лише дорослих) і маленький із підігрівом (температура до 28 градусів). Також є тераса з краєвидом на Дніпро та бар із кухнею.

Ціни: Понеділок – четвер Шезлонг – 400 грн, ліжко (на двох) – 900 грн, бунгало (на чотирьох) – 1500 грн. Пʼятниця – неділя Шезлонг – 500 грн, ліжко (на двох) – 1200 грн, бунгало (на чотирьох) – 2000 грн.

Понеділок – четвер Шезлонг – 400 грн, ліжко (на двох) – 900 грн, бунгало (на чотирьох) – 1500 грн. Пʼятниця – неділя Шезлонг – 500 грн, ліжко (на двох) – 1200 грн, бунгало (на чотирьох) – 2000 грн. Адреса: вулиця Набережно-Хрещатицька, 10 (біля Гаванського моста на Подолі)

Dniprovska Riviera на Жуковому острові

Dniprovska Riviera — комплекс на березі Дніпра з видовою терасою, басейном і пляжем на Жуковому острові. В комплексі є ресторан, банний комплекс, власний піщаний пляж, басейн, банкетні й літні зали на воді, банкетний зал ресторану, дитячий майданчик і літній майданчик. На першому поверсі комплексу знаходиться основний зал та є гарна тераса, звідки ви зможете насолодитися розкішними краєвидами. На другому поверсі знаходиться зал для бенкетів, оформлений у середземноморському стилі, та тераса, з якої відкривається розкішна панорама на Дніпро.

Ціни: будні дні – Шезлонг – 400 грн, ліжко – 800 грн, бунгало – 1500 грн. Вихідні дні – Шезлонг – 500 грн, ліжко – 1200 грн, бунгало – 1500 грн. Рушник – 100 грн.

будні дні – Шезлонг – 400 грн, ліжко – 800 грн, бунгало – 1500 грн. Вихідні дні – Шезлонг – 500 грн, ліжко – 1200 грн, бунгало – 1500 грн. Рушник – 100 грн. Адреса: острів Жуков, вул. Лютнева 58К

Osocor Residence на Осокорках

OSOCOR RESIDENCE – це унікальний проєкт для відпочинку в Києві, який вражає своїм масштабом. Його площа становить 1,5 га. Він може вільно можливо розмістити 1 500 гостей.

Зручне місце розташування дозволяє з комфортом дістатися сюди. Стильний сучасний дизайн і ландшафт дають можливість відпочити в найкращих традиціях закордонних курортів. OSOCOR RESIDENCE – єдина локація в Києві, де ростуть справжні пальми.

Величезний басейн, побудований за унікальним американськими технологіями, має небачений розмах – 36 м в довжину і 17 м в ширину. Він створений каскадним методом і має кілька ступенів глибини. Крім цього, вміщує в себе джакузі і дитячий басейн.

Для шанувальників природи теж є причина відвідати OSOCOR – тут є озеро в оточенні піщаного пляжу і мальовничих пейзажів.

Ціни: будні дні – Шезлонг – 700 грн, ліжко – 1500 грн, бунгало – 2000 грн. Вихідні дні – Шезлонг – 1000 грн, ліжко – 2000 грн, бунгало – 2200 грн.

будні дні – Шезлонг – 700 грн, ліжко – 1500 грн, бунгало – 2000 грн. Вихідні дні – Шезлонг – 1000 грн, ліжко – 2000 грн, бунгало – 2200 грн. Адреса: вулиця Виноградна, 2, Київ

Дачний готель “Глібівка“

Комплекс знаходиться біля Вишгорода на березі Київського Моря в однойменному селищі за півгодини їзди від Києва. Чисте повітря, сосновий ліс у поєднанні з усіма благами цивілізації забезпечують комфортний та незабутній відпочинок.

Ціни: дорослі 800 грн, діти (від 3-12 років) – 400 грн

дорослі 800 грн, діти (від 3-12 років) – 400 грн Адреса: Київська область, Вишгородський район, село Глібівка, урочище Зелений Бір, 9

Slavutych Beach Club

Це зона відпочинку з піщаним пляжем з видом на Дніпро та Південний міст, дорослим та дитячим басейнами, бунгало, шезлонгами та пуфами, мінімайданчиком для дітей, а також пляжним кафе.

Ціни: будні дні – шезлонг 500 грн, бунгало (4 особи) – 1200 грн. Вихідні дні – шезлонг 650 грн, бунгало (4 особи) – 1400 грн. Діти до 8 років – безкоштовно, з 8 -14 років – 200 грн

будні дні – шезлонг 500 грн, бунгало (4 особи) – 1200 грн. Вихідні дні – шезлонг 650 грн, бунгало (4 особи) – 1400 грн. Діти до 8 років – безкоштовно, з 8 -14 років – 200 грн Адреса: Київ, вул. Алімпія Галика, 13Б

Sandali Trukhaniv Resort на Трухановому

“Sandali” – комплекс з басейном, рестораном, будиночками для компаній і окремої дитячої зоною.

Ціни: шезлонг 300 грн, рушник 50 грн

шезлонг 300 грн, рушник 50 грн Адреса: Київ, ул. Парковая дорога, 3 (Труханов остров)

Комплекс «Яхта» на Оболоні

Сімейний комплекс для відпочинку на березі Верблюжої затоки. Має два басейни – дитячий із гіркою та дорослий. Працюють бар і кухня. Для дітей передбачена окрема зона з динопарком та атракціонами.

Ціни: шезлонг 400 грн, бунгало – 1000 грн, кокон – 700 грн, ліжко – 1000 грн.

шезлонг 400 грн, бунгало – 1000 грн, кокон – 700 грн, ліжко – 1000 грн. Адреса: Київ, вул. Богатирська 26а

Sobi Club

Ціни: з понеділка по четвер – шезлонг 850 грн, п’ятниця – неділя – шезлонг 1000 грн.

з понеділка по четвер – шезлонг 850 грн, п’ятниця – неділя – шезлонг 1000 грн. Адреса: 1000 метрів від Київської ГЕС в бік с, Хотянівка, Київська обл.